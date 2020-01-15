دبي - بواسطة محمد فارس © Unlimit Tech قدمت بواسطة

هذا الموضوع سوني تستعد للإعلان عن وحدة التحكم في الألعاب PS5 قبل إنطلاق مؤتمر E3 ظهر على التقنية بلا حدود.

تتخطى شركة سوني هذا العام أيضاً الكشف عن إصدارها الجديد من وحدات التحكم في الألعاب خلال مؤتمر E3، حيث أكدت أحدث التسريبات على خطط سوني للكشف عن جهاز PS5 قريباً.

يأتي مؤتمر E3 سنوياً بأهم الإعلانات المرتقبة عن أجهزة الألعاب وأيضاً العناوين الجديدة في الألعاب المقرر إطلاقها خلال الفترة القادمة، إلا أن سوني تغير خططها من جديد هذا العام.

وتشير التسريبات الجديدة إلى أن سوني ستعقد مجموعة من المؤتمرات والأحداث المنفصلة، والتي تستعرض فيها مواصفات وحدة PS5، ولقد أكد متحدث من سوني على أن مؤتمر E3 2020 هو من أهم الأحداث السنوية إلا أن وحدة ألعاب 5G الجديدة لا تتوافق مع رؤية مؤتمر E3 هذا العام.

ولقد تخطت شركة سوني معرض E3 للمرة الأولى خلال عام 2019، حيث أشارت الشركة خلال هذا الوقت إلى أنها ترغب في البحث عن رؤية مختلفة عن مؤتمر E3، بينما أشارت بعض التوقعات إلى أن شركة سوني لم يكن لديها إعلانات هامة للكشف عنها خلال المؤتمر، كما أشارت تسريبات أخرى إلى أن الشركة تعود في 2020 للإعلان عن PS5.

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من جانب أخر إتجهت شركة مايكروسوفت أيضاً إلى الخروج من حدث E3، حيث عقدت الشركة مؤتمرات خاصة وأحداث في Live complex، لذا فقدت فعاليات E3 إهتمام قطاع كبير من القنوات، كما أن تسريب أرقام وعناوين آلاف الإعلامين عبر E3 شكل مشكلة كبيرة العام الماضي.

ولقد أكد القائمين على المعرض لاحقاً على دعم حماية بيانات الإعلامين السرية من خلال عقد شراكة مع شركة ESA، لذا من المتوقع أن يتم تعزيز معايير الحماية هذا العام خلال فعاليات E3 للعام 2020.

المصدر

هذا الموضوع سوني تستعد للإعلان عن وحدة التحكم في الألعاب PS5 قبل إنطلاق مؤتمر E3 ظهر على التقنية بلا حدود.