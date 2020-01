دبي - بواسطة محمد فارس © alqiyady Tiffen تطلق مجموعة فلاتر ND و بولارايزر لطائرات درون دي جي اي مافيك ميني

اعلنت شركة Tiffen المرموقة في تصنيع فلاتر العدسات عن مجموعة جديدة من فلاتر الكثافة المحايدة ND لمستخدمي طائرات دي جي اي Mavic Mini للتحكم بشكل اكبر في الإضاءة والتوهجات بسعر ممتاز نظراً للجودة التي عرفت عن منتجات هذه الشركة، دعونا نتعرف عليها في هذا المقال.

اذا لاحظت أن بعض صورك او مشاهدك ساطعة للغاية أو مليئة بالتوهجات فقد تحتاج

إلى بعض الملحقات مثل الفلاتر، مستخدمو DJI Mavic Mini محظوظون بشكل كبير

لأن Tiffen قد أعلنت عن مجموعة الفلاتر التي تشمل ND و polarizer والتي ستمنحك

المزيد من التحكم في المظهر الذي ستبدو عليه مشاهدك وصورك الفوتوغرافية.

اقرأ ايضاً | مجموعة PolarPro Osmo Action فلاتر تصوير احترافية

تتميز فلاتر شركة Tiffen بمتانتها وهي مصنوعة من طبقات متعددة مقاومة للماء

ومقاومة للخدش، وتتميز بزجاج بصري عالي الوضوح يساعد على التصوير بدقة 4K،

والأفضل من ذلك كله أنهم لن يكلفوك الكثير، حيث إن سعر البيع بالتجزئة يصل

إلى 60$ دولار امريكي لمجموعة تتكون من 3 فلاتر. * المواصفات الرئيسية لفلاتر Tiffen Mavic Mini

– مضادة للماء ومضادة للخدش ومتعددة الطلاء

– زجاج عالى النقاء للمساعدة على تصوير فيديو 4K

– مصنوعة من الألومنيوم وخفيفة الوزن لكن قوية

– ضمان 10 سنوات

– حقيبة حمل وقماش للتنظيف * السعر والتوافر

ستأتي فلاتر Miffic Mini من Tiffen في مجموعة مكونة من 3 فلاتر

و 6 فلاتر، تتضمن المجموعة المكونة من 3 فلاتر فلتر ND4/PL و ND8/PL

و ND16/PL، وستباع بسعر يبلغ 60$ دولار امريكي اي ما يعادل:

220 درهم اماراتي / 225 ريال سعودي / 20 دينار كويتي / 215 ريال قطري

/ 955 جنيه مصري.

© alqiyady Tiffen تطلق مجموعة فلاتر ND و بولارايزر لطائرات درون دي جي اي مافيك ميني

في حين أن الطقم المكون من 6 فلاتر يتكون من ND4/PL و ND8/PL

و ND16/PL ويضيف فلاتر ND4 و ND8 و ND16 وسيباع بسعر 90$ دولار امريكي

اي ما يعادل: 330 درهم اماراتي / 335 ريال سعودي / 25 دينار كويتي / 325 ريال قطري

/ 1,435 جنيه مصري.

ستتم عمليات الشحن في وقت لاحق من هذا الشهر ويمكنك الطلب المسبق في الوقت الحالي عبر الموقع الالكتروني للشركة، ما رأيك بهذه الفلاتر الجديدة من Tiffen ؟ شاركنا برأيك في خانة التعليقات اسفل المقال.

