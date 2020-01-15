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وزير الخارجية السعودى يلقى كلمة أمام البرلمان العربى غدا

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح -  يلقي الأمير فيصل بن فرحان آل سعود وزير خارجية المملكة العربية كلمة أمام البرلمان العربي غدا الأربعاء، يستعرض فيها مواقف السعودية ومبادراتها وجهودها لدعم قضايا الأمة العربية.

وصرح الدكتور مشعل بن فهم السلمي رئيس البرلمان العربي، بأن البرلمان العربي سيعقد غدا جلسته الثانية من دور الانعقاد الرابع، بمشاركة الأمير فيصل بن فرحان آل سعود وزير خارجية المملكة العربية السعودية الذي سيلقى كلمة أمام البرلمان العربي.

وقال مشعل إن وزير الخارجية السعودي سوف يستعرض في كلمته مواقف المملكة العربية السعودية ومبادراتها وجهودها لدعم قضايا الأمة العربية والعمل على تعزيز الأمن القومي العربي في ظل الظروف الدقيقة التي تمر بها المنطقة.

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