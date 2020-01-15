شكرا لقرائتكم خبر عن الدفاعات الجوية السورية تتصدى لعدوان يستهدف مطار التيفور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح -

أفادت وكالة الأنباء السورية الرسمية، يوم الثلاثاء، بأن الدفاعات الجوية للجيش تصدت لعدوان استهدف مطار التيفور في ريف حمص الشرقي.

من جهتها قالت "الإخبارية السورية" إن أنباء تتحدث عن أن العدوان على مطار تي فور تم بطائرات مسيرة وصواريخ، مشيرة إلى أنه قد تم إسقاط عدد منها.

وكانت الدفاعات الجوية قد تصدت في شهر ديسمبر 2019، لصواريخ معادية في أجواء العاصمة دمشق قادمة من الأراضي المحتلة، علما أن الاستهدافات للأراضي السورية من أهداف معادية تكررت في الأشهر الأخيرة.