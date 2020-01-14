شكرا لقرائتكم خبر عن تمرد عسكري وسفارة المملكة تحذر.. ماذا يحدث في السودان؟ والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

أهابت سفارة المملكة العربية السعودية في الخرطوم بالمواطنين والزائرين للسودان والمقيمين فيها، ضرورة أخذ الحيطة والحذر والبعد عن المواقع التي تشهد عمليات أمنية من السلطات المحلية.

جاء ذلك على خلفية الأحداث الأخيرة وإطلاق النار في مقرين تابعين لجهاز المخابرات، فيما تعمل الحكومة السودانية على إنهاء ما وصفته بالتمرد.

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وقال قائد قوات الدعم السريع محمد حميدتي معلقا على الأحداث “إن مدير جهاز الأمن السابق هو المسؤول عن تلك الأحداث”.

وأضاف حميدتي إن قوش بمساعدة ضباط متقاعدين في جهاز المخابرات هم المسؤولون عن إطلاق النار الكثيف الذي حدث في مقرّين تابعين للمخابرات.

وكان وزير الإعلام السوداني قد صرح بأن الحكومة تعمل على إقناع الوحدات المتمردة بتسليم الأسلحـة.

كما عبرت القوات المسلحة عن رفضها لسلوك المتمردين من جهاز المخابرات، وأكد رئيس الوزراء عبد الله حمدوك أنه يثق في قدرة القوات النظامية والقوات المسلحة على السيطرة على الوضع.