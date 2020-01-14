شكرا لقرائتكم خبر عن خادم الحرمين يوافق على تشكيل مجلس إدارة «تقويم التعليم» والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - واس:

صدرت موافقة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود – حفظه الله – بتشكيل مجلس إدارة هيئة تقويم التعليم والتدريب، تضمنت تجديد عضوية بعض أعضائه، وتعيين أعضاء جدد من الخبراء والمختصين .

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وشملت الموافقة على تجديد عضوية كلٍ من (معالي الدكتورة إيناس بنت سليمان العيسى، والدكتور زهير بن صلاح العبدالجبار، والدكتور عبدالله بن أحمد الوهيبي) لمدة ثانية في مجلس إدارة هيئة تقويم التعليم والتدريب، كما تضمنت الموافقة على تعيين كلٍ من (معالي الدكتورة ايمان بنت هباس المطيري، ومعالي الدكتور وليد بن حسين أبو الفرج، والدكتور أيمن بن أسعد عبده) كأعضاء جدد في مجلس إدارة الهيئة.

ورفع معالي رئيس مجلس إدارة هيئة تقويم التعليم والتدريب المستشار بالديوان الملكي الدكتور أحمد بن محمد العيسى الشكر والتقدير لخادم الحرمين الشريفين ولسمو ولي عهده الأمين -حفظهما الله- على الدعم المستمر والدائم لقطاع التعليم عمومًا ولهيئة تقويم التعليم والتدريب خصوصًا، ودعم مشروعاتها التطويرية الهادفة إلى تقويم التعليم والتدريب وتحسين جودتهما .

وأكد معاليه حرص واهتمام خادم الحرمين الشريفين -حفظه الله- بدور الهيئة وأعمالها في تقويم التعليم والتدريب واختيار الكفاءات والخبرات الوطنية المميزة للمشاركة في حوكمة أعمالها بمشاركة ممثلي القطاعات الحكومية الأخرى لتحقيق رؤية المملكة 2030.