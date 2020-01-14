دبي - بواسطة محمد فارس © Unlimit Tech قدمت بواسطة

هذا الموضوع هاتف Galaxy S20 Ultra يضم مستشعر بدقة 108 ميجا بيكسل وذاكرة 16 جيجا بايت رام ظهر على التقنية بلا حدود.

مزيد من التفاصيل عن سلسلة هواتف سامسونج القادمة Galaxy S20، وفي أحدث التسريبات أشير إلى أن سامسونج ستقدم هاتف Galaxy S20 Ultra بذاكرة عشوائية 16 جيجا بايت رام، كما يضم مستشعر رئيسي في الكاميرة الأمامية بدقة 108 ميجا بيكسل.

تعقد شركة سامسونج مؤتمرها القادم في 11 من فبراير لإطلاق سلسلة هواتف Galaxy S20 رسمياً، ولقد سلطت الأضواء في الفترة الأحيرة على هاتف الشركة المميز Galaxy S20 Ultra 5G، حيث إستعرضت التسريبات مجموعة من المواصفات التي ينطلق بها الهاتف الشهر المقبل.

ولقد أشارت التسريبات إلى أن سامسونج ستقدم هاتف Galaxy S20 Ultra 5G بمستشعر رئيسي بدقة 108 ميجا بيكسل في الكاميرة الخلفية، كما يأتي الهاتف بذاكرة عشوائية 16 جيجا بايت رام، أيضاً تصل السعة التخزينية في هذا الإصدار إلى 1 تيرابايت، بينما يدعم الهاتف بطارية بقدرة 5000 mAh.

وتشير التوقعات إلى أن سامسونج ترغب في دعم هذا الإصدار بشكل خاص بمميزات فائقة، لكن لن يشكل الجمع بين هذه المواصفات بالضرورة مصدر جذب لقاعدة المستخدمين.

من جانب أخر كشفت بعض التسريبات عن مواصفات الكاميرة في هاتف Galaxy S20 PLus، حيث أكدت تسريبات مطوري XDA على أن الهاتف يأتي بإعدادات ثلاثية كما في هاتفي Note 10 وS10، على أن تضم الإعدادات مستشعر تقليدي، وأخر بزوايا عرض واسعة، كما يأتي المستشعر الأخير بعدسات telephoto.

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كما تأتي هواتف Galaxy S20 هذا العام ببرمجيات وأنماط جديدة لدعم تصوير السيلفي بالكاميرة الأمامية في ثقب الشاشة، على أن يأتي أحد الأنماط بتقنية الذكاء الإصطناعي لضبط المستشعر بين زوايا عرض واسعة أو الوضع التقليدي وفقاً لعدد الأشخاص في الصورة.

بينما يدعم نمط الصورة الفردي تحسين آداء إلتقاط صور السيلفي بكفاءة وجودة أعلى، كما سيتاح نمط التصوير التلقائي عند تحريك كاميرة الهاتف في المحيط، لذا سيتم إلتقاط صور متنوعة، بينما يمكن أن يحدد المستخدم لاحقاً اللقطة الأفضل وتحريرها.

وفي تسجيل الفيديو تستعد سامسونج لدعم Galaxy S20 بميزة تسجيل فيديو بدقة 8K عند 30 غطار لكل ثانية، أو 4K عند 60 إطار لكل ثانية في كلاً من الكاميرة الأمامية والخلفية أيضاً.

أيضاً تدعم سامسونج هذا العام هواتف Galaxy S20 بميزة zoom-in mic التي قدمت في سلسلة هواتف Note 10، كما تأتي الإصدارات الجديدة بنمط Pro Video وهي من بين المميزات المؤكدة في الإصدارات القادمة.

المصدر

هذا الموضوع هاتف Galaxy S20 Ultra يضم مستشعر بدقة 108 ميجا بيكسل وذاكرة 16 جيجا بايت رام ظهر على التقنية بلا حدود.