شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس الوزراء العراقى: بلادنا قادرة على تجاوز كل الصعوبات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح -

أكد رئيس حكومة تصريف الأعمال العراقية عادل عبدالمهدي، اليوم الثلاثاء أن العراق قادر على تجاوز كل الصعوبات، مبيناً أن علاقاته الخارجية في أفضل حالاتها.

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وذكر مكتب عبد المهدي - في بيان أوردته قناة "السومرية نيوز" العراقية - أن "مجلس الوزراء عقد جلسته الاعتيادية، اليوم، برئاسة عادل عبد المهدي، وناقش المواضيع المعدة لجدول الأعمال، وأصدر عدداً من القرارات "، مشددا على "أهمية احترام حقوق المواطنين والاستماع لآرائهم والعمل وفق الدستور والقانون لبسط سلطة الدولة".

وأشار إلى "تصميم الحكومة على منع بقاء السلاح خارج الدولة، وضرورة تواصل الجهود لمواجهة بقايا (داعش) وإحباط محاولاتها لاستغلال الظروف".