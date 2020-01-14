مادة "حقوق الإنسان" بمدارس قطر اعتبارا من 2021

الدوحة/أحمد يوسف/الخليج 365

أعلنت قطر، الثلاثاء، أنه سيتم تدريس مادة حقوق الإنسان في المدارس اعتبارا من العام المقبل، في خطوة تعد الأولى من نوعها بمنطقة الخليج.

جاء ذلك خلال تدشين اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بقطر، ووزارة التعليم والتعليم العالي، المنهاج التعليمي "أدلة التربية على حقوق الإنسان للمراحل الإعدادية والابتدائية والثانوية" (بمثابة مرجعية ودليل إرشادي للمناهج)، على هامش معرض الدوحة الدولي للكتاب، بحسب مراسل الخليج 365.

واحتوى المنهاج على محاور بينها، "الحق في الهوية، والحق في اللعب والترفيه، والحق في التربية والتعليم، والحق في الصحة، والحق في البيئة السليمة، والحق في الكرامة، والحق في المساواة، وحقوق الإنسان، النشأة والتطور، وحرية الرأي والتعبير، والحق في الخصوصية، والحق في العدالة".

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وشدد رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان علي بن صميخ المري، خلال الفعالية، على "الأهمية الكبيرة" لعملية إدماج مفاهيم ومبادئ حقوق الإنسان في المناهج التعليمية.

وقال إنّ "اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان، شاركت في إعداد أدلة التربية وفقاً لصلاحيتها، بهدف إدماج مفاهيم حقوق الإنسان في المناهج التعليمية في كل مراحل التعليم بدولة قطر، حتى تكون مرجعاً للتربويين والطلاب".

واعتبر المري هذه الخطوة "هامة وأساسية على طريق التربية الصحيحة والوعي المبكر بثقافة حقوق الإنسان، وتسهم في أن تكون الأجيال القادمة على دراية بمفاهيم حقوق الإنسان وحرياته منذ نعومة أظافرها".

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