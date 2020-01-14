عبد المهدي: العراق قادر على تجاوز الظروف "الصعبة والمعقدة"

بغداد/عامر الحساني/الخليج 365

قال رئيس حكومة تصرف الأعمال العراقية عادل عبد المهدي، الثلاثاء، إن بلاده قادرة على تجاوز الظروف التي وصفها بـ"الصعبة والمعقدة" على خلفية المواجهة العسكرية الأخيرة بين الولايات المتحدة وإيران على أراضي العراق.

جاء حديث عبد المهدي خلال الاجتماع الأسبوعي لحكومته في بغداد، وفق بيان صادر عن الحكومة اطلعت عليه الخليج 365.

وأشار عبد المهدي، أن "العراق قوي وقادر على تجاوز كل الظروف الصعبة والمعقدة". لافتا أن "علاقات العراق الخارجية في أفضل حالاتها".

واغتالت واشنطن قائد "فيلق القدس" في الحرس الثوري الإيراني قاسم سليماني والقيادي في "الحشد الشعبي" العراقي أبو مهدي المهندس في ضربة جوية أمريكية قرب مطار بغداد في 3 يناير/كانون الثاني الجاري.

وردت إيران، بعد 5 أيام، بإطلاق صواريخ باليستية على قاعدتين عسكريتين تستضيف جنودا أمريكيين في شمالي وغربي العراق، دون سقوط ضحايا.

وأثارت المواجهة العسكرية الأمريكية الإيرانية غضبا شعبيا وحكوميا واسعا في العراق، وسط مخاوف من تحول البلد إلى ساحة نزاع مفتوحة بين الولات المتحدة وإيران، وذلك قبل أن تتراجع حدة التوتر في الأيام القليلة الماضية.

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إلا أن مجهولين، يشتبه بأنهم مسلحو فصائل مقربة من إيران، لا يزالون يطلقون، بين فترات متباينة، صواريخ على قواعد عسكرية عراقية تستضيف جنودا أمريكيين.

وقال عبد المهدي إن حكومته مصممة على "منع السلاح خارج الدولة". مشيرا إلى "ضرورة تواصل الجهود لمواجهة بقايا داعش وإحباط محاولاتها لاستغلال الظروف".

وشدد على "أهمية احترام حقوق المواطنين والاستماع لآرائهم والعمل وفق الدستور والقانون لبسط سلطة الدولة".

ويشهد العراق احتجاجات غير مسبوقة منذ مطلع تشرين الأول/أكتوبر الماضي، تخللتها أعمال عنف خلفت 502 قتيل وأكثر من 17 ألف جريح، معظمهم من المحتجين، وفق إحصاء للأناضول، استنادًا إلى مصادر حقوقية وطبية وأمنية.

وأجبر المحتجون حكومة عادل عبد المهدي على الاستقالة، في الأول من ديسمبر/ كانون أول الماضي، ويصرون على رحيل ومحاسبة كل النخبة السياسية المتهمة بالفساد وهدر أموال الدولة، والتي تحكم منذ إسقاط نظام صدام حسين عام 2003.

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