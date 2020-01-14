إسرائيل تعيد 3 قوارب صيد لغزة بعد احتجازها لسنوات

غزة /محمد ماجد/ الخليج 365

أعادت السلطات الإسرائيلية، الثلاثاء، 3 قوارب صيد فلسطينية إلى قطاع غزة، بعد احتجازهم منذ عدة سنوات.

قال نزار عياش، نقيب الصيادين الفلسطينيين في قطاع غزة، لمراسل الخليج 365، إن "قوات الاحتلال الإسرائيلي أفرجت عن قاربي صيد من الحجم الكبير، وقارب صغير احتجزتهم منذ عدة سنوات".

وأضاف عياش: "رست تلك القوارب في مرفأ الصيادين على شاطئ بحر مدينة غزة".

وأشار إلى أن قاربين من الثلاثة قوارب وصلا إلى القطاع عن طريق البحر، فيما وصل الثالث عبر معبر "كرم أبو سالم" جنوبي غزة.

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ولفت عياش أن المراكب عادت دون معدات الصيد الخاصة بها، وتحتاج إلى صيانة بمبالغ مالية كبيرة لتصبح صالحة لإعادة استخدامها.

وبذلك يصبح عدد القوارب التي أعادتها إسرائيل إلى قطاع غزة منذ يوليو/ تموز الماضي، 69 قاربا كانت قد صادرتهم من البحر أثناء عمل الصيادين خلال السنوات الماضية، بحسب نقابة الصيادين.

وفي مايو/ أيار الماضي، قال مركز الميزان لحقوق الإنسان (غير حكومي)، إن النيابة الإسرائيلية أعلنت "أنها تنوي العمل خلال الأشهر القريبة على إعادة بقية قوارب الصيد من قطاع غزة التي تم احتجازها من قبل سلاح البحرية ولم يكن هنالك حاجة لمصادرتها، وفقًا لاعتبارات أمنية وسياسية". الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.