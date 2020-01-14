هجوم صاروخي عنيف يستهدف معسكر التاجي شمال بغداد

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صحيفة الخليج الالكترونية
وقع هجوم صاروخي عنيف على معسكر التاجي شمال بغداد، حيث أفاد مصدر أمني عراقي لوسائل إعلام محلية، الثلاثاء، بسقوط 5 صواريخ كاتيوشا قرب قاعدة التاجي شمال بغداد.
وأضاف المصدر أن الصواريخ سقطت، مساء اليوم، ضمن مقتربات قاعدة التاجي”.
وأضاف المصدر الذي طلب عدم الكشف عن اسمه، أنه “حتى الآن لم ترد أي معلومات بخصوص الإصابات”، لكن خلية الإعلام الأمني أعلنت لاحقا أن استهداف المعسكر لم يخلف خسائر بشرية .
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