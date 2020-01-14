شكرا لقرائتكم خبر عن توقعات طقس الأربعاء.. ضباب وغبار وحرارة منخفضة بعدة مناطق والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

توقعت الھیئة العامة للأرصاد وحماية البیئة، استمرار انخفاض درجات الحرارة على معظم مناطق المملكة، غدا الأربعاء، بمشيئة الله.

وتشمل الحالة الجوية، نشاط في الرياح السطحیة المثیرة للأتربة والغبار يحد من مدى الرؤية الأفقیة على المنطقة الشرقیة ونجران ومكة المكرمة والمدينة المنورة والمرتفعات الجنوبیة الغربیة، في حین يتكوّن الضباب خلال اللیل وساعات الصباح الباكر.

أما عن درجات الحرارة المتوقعة غدا، فتسجل مكة المكرمة وجازان أعلى درجة حرارة في مناطق المملكة بـ30 درجة مئوية، فیما تسجل عرعر وطريف ورفحاء أدنى درجات الحرارة، والتي تصل إلى صفر درجة مئوية.