شكرا لقرائتكم خبر عن هجوم صاروخى عنيف على معسكر التاجى بالعراق والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نشرت قناة العربية خبرا عاجلا عن هجوم صاروخي عنيف استهدف معسكر التاجي شمال العاصمة العراقية بغداد.

وكان مصدر أمنى فى العراق، قد أفاد بتعرض مقر أمنى فى محافظة ذى قار جنوبى البلاد، إلى هجوم بثلاث قنابل صوتية، فيما أعلنت خلية الإعلام الأمنى عن هجوم لـ "داعش" على الحدود مع سوريا.

وحسب موقع روسيا اليوم، قال المصدر الأمنى إن "فوج المهمات الخاصة فى ذى قار تعرض لهجوم من قبل مجهولين بثلاث قنابل صوتية دون وقوع أى خسائر بشرية".

من جهتها أعلنت خلية الإعلام الأمنى، عن "جرح ضابط وإصابة ثلاثة من منتسبى الفوج الثالث باللواء الرابع فى قيادة قوات حرس الحدود".

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وأضافت أن "الإصابات نتجت عن تعرض لعناصر من تنظيم داعش على نقطة لحرس الحدود شمالى منفذ الوليد مع سوريا".