شكرا لقرائتكم خبر عن القيادة العامة للقوات المسلحة السودانية تعقد اجتماعا لحسم أحداث الخرطوم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح -

قال نائب رئيس مجلس السيادة الانتقالي بالسودان، الفريق أول محمد حمدان دقلو، إن القيادة العامة للقوات المسلحة السودانية، تعقد اجتماعا في تلك الأثناء، لحسم الأحداث التي شهدتها مدينة الخرطوم.

وكانت الحكومة السودانية أعلنت أن بعض مناطق الخرطوم شهدت تمردا لقوات هيئة العمليات التابعة لجهاز المخابرات العامة، حيث خرجت وحدات منها إلى الشوارع، وأقامت بعض المتاريس، وأطلقت زخات من الرصاص في الهواء.

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وأكد دقلو - في تصريح صحفي اليوم الثلاثاء - إن القوات المسلحة والقوات النظامية جاهزة للتدخل للسيطرة على الأوضاع، وهى على أهبة الاستعداد، وتنتظر تعليمات القيادة العامة.

وأضاف أن رئيس جهاز المخابرات العامة، الفريق أول أبو بكر دمبلاب، طلب فرصة لتسليم سلاح القوات التي نفذت هذا التحرك في هيئة العمليات، ثم العودة إلى ثكناتها، ومحاسبتها.

وناشد دقلو، المواطنين، الابتعاد عن أماكن الأحداث لمنح الفرصة للقوات لحسم تلك الأحداث، متمنيا ألا تراق أية دماء فيها.