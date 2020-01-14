شكرا لقرائتكم خبر عن وزير خارجية الإمارات يبحث تعزيز التعاون الثنائى مع المملكة المتحدة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح -

بحث وزير الخارجية والتعاون الدولي الإماراتي الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، مع عمدة الحي المالي في لندن اللورد ويليام راسل، اليوم الثلاثاء، العلاقات الثنائية المشتركة وسبل تعزيز التعاون بين البلدين في عدة مجالات؛ منها الثقافية والاقتصادية والتجارية والاستثمارية، وذلك على هامش أسبوع أبوظبي للاستدامة 2020.

وذكرت وكالة الأنباء الإماراتية (وام)، أن الشيخ عبد الله بن زايد أكد، خلال اللقاء، حرص بلاده على تعزيز علاقات التعاون المشترك والصداقة مع المملكة المتحدة في شتى المجالات.

من جانبه، أكد عمدة الحي المالي في لندن، عمق العلاقات الاستراتيجية التي تجمع بين دولة الإمارات والمملكة المتحدة، والحرص المستمر على تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين، مشيداً بالمكانة الرائدة التي تحظى بها دولة الإمارات على الصعيدين الإقليمي والدولي.