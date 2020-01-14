شكرا لقرائتكم خبر عن توضيح من التعليم بشأن مدى تأثر الدراسة بتقديم الاختبارات (فيديو) والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

أكد نائب وزير التعليم، الدكتور عبد الرحمن العاصمي، أن قرار تقديم الاختبارات النهائية لم يؤثر على عدد الأسابيع الدراسية الأساسية.

وأضاف العاصمي، في مداخلة مع قناة “العربية”، أنه لن يكون هناك أي ضغط على المعلمين أو الطلاب فيما يتصل باستكمال المناهج.

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وتابع نائب وزير التعليم أن القرار استفاد من أيام العمل المتبقية في شهر رمضان المبارك، حيث كانت الإجازة مقررة في الرابع عشر من رمضان، وأخّرتها الوزارة إلى نهاية أيام العمل الحكومي.

يذكر أن خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز كان قد أصدر أمراً ملكياً بالموافقة على تقديم موعد اختبارات الفصل الدراسي الثاني للعام الحالي، لتكون يوم الأحد 10 رمضان 1441هـ الموافق 3 مايو 2020م، على أن تبدأ الإجازة بنهاية دوام يوم الخميس 21 رمضان 1441هـ الموافق 14 مايو 2020م.

وأشار وزير التعليم إلى أن قرار خادم الحرمين يعكس اهتمامه بأبنائه وبناته الطلاب والطالبات، ويؤكد حرصه على تقديمهم أفضل النتائج في الامتحانات.