شكرا لقرائتكم خبر عن المملكة تسلم ماليزيا تعويضات ضحايا ومصابي حادثة «رافعة الحرم» والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

قام سفير خادم الحرمين لدى ماليزيا، محمود قطان، اليوم الثلاثاء، بتسليم 10 شيكات خاصة بتعويضات أسر الضحايا والمصابين في حـادثة سقوط الرافعة في الحرم.

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جاء ذلك خلال حفل عُقد في المجمع الإسلامي ببوتراجايا، حيث تم تسليم 7 شيكات لورثة الراحلين و3 أخرى للمصابين.

يذكر أن حادثة سقوط رافعة في الحرم وقعت في الساعة 5:10 مساءً يوم الجمعة الموافق 11 سبتمبر 2015، وذلك في مشروع توسعة المسجد الحرام؛ حيث خلّفت أكثر من 111 قتيـلاً ونحو 238 جـريحاً.

وكان الديوان الملكي أعلن حينها عن صرف مليون ريال لذوي الضحايا الذين سقطوا في الحادثة، و500 ألف ريال للمصابين.