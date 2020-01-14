شكرا لقرائتكم خبر عن إعلان نتائج القبول النهائي بـ«مكافحة المخدرات» والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - واس:

أعلنت الإدارة العامة للقبول المركزي بوكالة وزارة الداخلية للشؤون العسكرية نتائج القبول النهائي للمديرية العامة لمكافحة المخدرات على رتبة (وكيل رقيب ـ عريف ـ جندي أول ـ جندي) للرجال.

ودعت الإدارة، اليوم الثلاثاء، إلى زيارة موقعها الالكتروني لمعرفة نتيجة القبول النهائي والمتطلبات عبر بوابة (أبشر ـ التوظيف) (اضغط هنا).