شركة فوجيتسو تطرح الجيل الجديد من لوحة المفاتيح الأسطورية HHKB

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 14 يناير 2020

متابعات_الخليج 365

طرحت شركة فوجيتسو الجيل الجديد من لوحة المفاتيح Happy Hacking Keyboard الأسطورية، والمعروفة اختصارا باسم HHKB.



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وقالت إن أيقونتها الجديدة تتوافر في 3 موديلات تمتاز بأزرار فائقة الجودة مع دعم تقنية البلوتوث وكذلك الاعتماد على أزرار هادئة أو حتى أغطية مفاتيح دون كتابة عليها.

وأوضحت الشركة اليابانية أن الموديل HHKB Pro 3 Classic يُعَد تحديثا بسيطا للوحة المفاتيح HHKB Professional 2، ولكن مع توافر منفذ USB-C، بالإضافة إلى توافر تقنية البلوتوث في الموديلين الآخرينPro 3 Hybrid و Pro 3 Hybrid Type-S، الذي يمتاز بأزرار هادئة للغاية.

وقالت وكالة الأنباء الألمانية: تتيح الموديلات اللاسلكية من لوحة مفاتيح فوجيتسو إمكانية تخصيص الأزرار في نظام مايكروسوفت ويندوز، وتعتمد هذه الموديلات على البطاريات القابلة للاستبدال. وتتوافر لوحات المفاتيح الجديدة بسعر يبدأ من 217 دولارا أمريكيا.