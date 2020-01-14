جونسون: لا نريد صراعا عسكريا بين الغرب وإيران

وقال رئيس الوزراء البريطاني عن الاتفاق النووي الذي وقعته دول غربية مع إيران: "إذا كنا سنتخلص منه فلنجد بديلا، له وليحل اتفاق ترامب محله. ذلك سيقطع شوطا كبيرا"، حسبما نقلت "رويترز".
وتابع قائلا: "لا أرغب في صراع عسكري بيننا، بين الولايات المتحدة وإيران، دعونا نخفف حدة الأمر"، مؤكدا على ضرورة منع إيران من حيازة سلاح نووي.
ونفى جونسون أن يكون للندن أي ارتباط بعملية قتل قائد فيلق القدس في الحرس الثوري الإيراني، قاسم سليماني، والذي قتل بضربة أميركية في العاصمة العراقية بغداد.
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ووقعت إيران والدول الست الكبرى -الصين وروسيا والولايات المتحدة وفرنسا وألمانيا وبريطانيا- اتفاقا في 2015 يضمن الطابع السلمي للبرنامج النووي الإيراني، مقابل إلغاء جميع العقوبات على إيران.
وفي مايو 2018، انسحبت الولايات المتحدة من الاتفاق النووي مع إيران في خطاب ألقاه الرئيس الأميركي دونالد ترامب، الأمر الذي زارد من حدة التوتر بين واشنطن وطهران.
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