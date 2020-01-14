دبي - بواسطة محمد فارس © Unlimit Tech قدمت بواسطة

© Unlimit Tech قدمت بواسطة

هذا الموضوع تسريبات مصورة جديدة تكشف عن تصميم هاتف Galaxy Z Flip بشكل أوضح ظهر على التقنية بلا حدود.

ينطلق إصدار سامسونج القادم من الهواتف القابلة للطي Galaxy Z Flip خلال حدث يقام في شهر فبراير المقبل، ومن جديد يشغل الهاتف أحدث التسريبات المصورة ثلاثية الأبعاد التي تكشف عن تصميم مميز للهاتف المرتقب.

تتجه العديد من الشركات المصنعة للهواتف الذكية خلال 2020 لتعزيز تقنيات الإصدارات القادمة بشكل سريع، وتعزز الهواتف القابلة للطي بشكل خاص هذا العام بإبتكارات وتقنيات جديدة من عمالقة الهاتف.

يأتي هاتف Galaxy Z Flip هذا العام بتصميم مستوحى من هاتف موتورولا القابل للطي Razr، ولقد كشف موقع LetsGoDigital عن مجموعة جديدة من الصور ثلاثية الأبعاد التي تستعرض تصميم هاتف سامسونج بشكل أوضح، والتي ترتكز على التسريبات المصورة الحية التي كشف عنها مؤخراً.

وتقدم الصور ثلاثية الأبعاد نظرة أوضح على آلية فتح وإغلاق هاتف Galaxy Z Flip، والتي تحاكي بشكل كبير آلية فتح وإغلاق هاتف Galaxy Fold.

ويأتي الإطار الجانبي الأيمن بزر التشغيل في الجزء السفلي من الهاتف، بينما يأتي زر التحكم في الصوتيات في الجزء العلوي، كما يأتي الهاتف بشاشة خارجية صغير الحجم إلى جانب إعدادات الكاميرة الرئيسية المزدوجة، مع فلاش LED.

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وتضم الشاشة الداخلية لهاتف Galaxy Z Flip ثقب للكاميرة الأمامية التي أشارت التسريبات إلى أنها تضم مستشعر بدقة 10 ميجا بيكسل.

من جانب أخر يضم هاتف Galaxy Z Flip معالج Snapdragon 855 وفقاً للتسريبات التي نشرت حتى الآن، كما يأتي بتقنية شحن فائق السرعة، أيضاً تتميز واحدة من بطاريات الهاتف بقدرة 900 mAh.

ويعد هاتف Galaxy Z Flip أول إصدارات الهواتف الذكية التي تضم الزجاج القابل للطي لحماية الشاشة الخارجية، كبديل للطبقة البلاستيكية التي جاء بها Galaxy Fold، كما تتميز الشاشة بحجم 6.7 إنش.

بالتأكيد سيكون لدى سامسونج مزيد من التفاصيل والمعلومات حول هاتفها القابل للطي Galaxy Z Flip عند الإعلان الرسمي، لذا نترقب حدث سامسونج القادم في 11 من فبراير.

المصدر

هذا الموضوع تسريبات مصورة جديدة تكشف عن تصميم هاتف Galaxy Z Flip بشكل أوضح ظهر على التقنية بلا حدود.