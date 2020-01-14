هذا الموضوع إعلان تشويقي من TCL لمؤتمرها القادم خلال فعاليات MWC 2020 ظهر على التقنية بلا حدود.
نشرت شركة TCL إعلان تشويقي جديد لمؤتمرها المقرر عقده الشهر المقبل خلال فعاليات مؤتمر الهاتف العالمي للعام 2020، حيث من المتوقع أن يتم الإعلان الرسمي عن إصدارات جديدة من هواتف Alcatel.
ينطلق مؤتمر MWC 2020 من 24 وحتى 27 من شهر فبراير المقبل، حيث يأتي بالتقنيات والإصدارات الجديدة من الهواتف الذكية التي تنافس في الأسواق خلال 2020.
ولقد أرسلت TCL الدعوات الرسمية بالفعل للقنوات الإعلامية، والذي تؤكد من خلاله على موعد مؤتمرها في 22 من فبراير، أي قبل إنطلاق مؤتمر الهاتف العالمي، على أن يكون لدى زائري المؤتمر الفرصة لتجربة هواتف TCL و Alcatel التي سيتم الإعلان عنها.
ولقد قدمت TCL في بداية هذا الشهر هواتفها الذكية التي تأتي بعلامتها التجارية وفي الفئة المميزة من الهواتف الذكية، ومن المتوقع أن يأتي هاتف TCL 10 5G وTCL 10L بشاشة مسطحة، بينما ينطلق هاتف TCL 10 Pro بشاشة منحنية في جانبي الهاتف.
أيضاً من المقرر أن ينطلق الإصدارات الثلاثة بإعدادات رباعية في الكاميرة الخلفية المميزة بتصميم رأسي، ومن المتوقع أن يأتي هاتف TCL 10 Pro بمعالج كوالكوم Snapdragon 865.
المصدر
هذا الموضوع إعلان تشويقي من TCL لمؤتمرها القادم خلال فعاليات MWC 2020 ظهر على التقنية بلا حدود.
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