دبي - بواسطة محمد فارس © Unlimit Tech قدمت بواسطة

هذا الموضوع ابل تخطط لإطلاق تحديث جديد لأحد أجهزة MacBook قريباً ظهر على التقنية بلا حدود.

كشف اليوم عن أحدث التسريبات التي تشير إلى أن ابل تخطط للإعلان عن إصدار جديد من أجهزتها قريباً، ومن المتوقع أن تقدم الشركة تحديث لأحد أجهزة MacBook.

قدمت شركة ابل جهاز MacBook Pro المميز بحجم 16 إنش خلال 2019، والذي جاء بترقية رئيسية للوحة المفاتيح، حيث تميزت بآداء أفضل من لوحة المفاتيح التي قدمت من ابل في أجهزة MacBook Pro السابقة.

إستبدل جهاز MacBook Pro بحجم 16 إنش لوحة مفاتيح butterfly التي واجهت الكثير من الإنتقادات من المستخدمين خلال السنوات الماضية، حيث جاء الإصدار الجديد بلوحة مفاتيح ميكانيكة بتجربة أكثر كفاءة في الكتابة، كما أنها تتميز بتصميم مرن يدعم المستخدم بشكل جيد لمقاومة الغبار.

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ومع ترقب الكثير من مستخدمي أجهزة ماك بوك دعم MacBook Pro بحجم 13 إنش وأيضاً أجهزة MacBook Air بلوحة مفاتيح scissor الجديدة من ابل، رصد موقع 9to5Mac وثائق من ابل تشير إلى خطط الشركة لإطلاق تحديث جديد لأجهزة MacBook خلال بضعة أشهر، حيث تكشف الوثائق عن جهاز حاسب محمول دون أن تحدد التسريبات الإصدارات المقرر تحديثها من أجهزة MacBook.

من جانب أخر تعقد شركة ابل حدث في ربيع كل عام، ومن المتوقع أن يأتي حدث هذا العام بإعلان عن تحديث أحد إصدارات MacBook، لذا نترقب الجديد من التحسينات التي تقدم من ابل في الإصدارات القادمة من أجهزة MacBook.

المصدر

هذا الموضوع ابل تخطط لإطلاق تحديث جديد لأحد أجهزة MacBook قريباً ظهر على التقنية بلا حدود.