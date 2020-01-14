شكرا لقرائتكم خبر عن تعليق حركة الملاحة مؤقتا فى مطار الخرطوم الدولى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح -

أعلنت سلطة الطيران المدني في السودان ، إغلاق الملاحة الجوية بمطار الخرطوم مؤقتا، لعدة ساعات اليوم الثلاثاء .

وقال عبد الحافظ عبد الرحيم الناطق الرسمي لسلطة الطيران المدني، في تصريح، إن الإغلاق يشمل هبوط وإقلاع الطائرات، لافتا إلى أن الإغلاق من المقرر أن ينتهي مساء اليوم.

وأوضح أن القرار اتخذ بعد التنسيق بين هيئة الطيران المدني، والشركة القابضة لمطارات السودان، ومطار الخرطوم، وتم إخطار هيئات الطيران الدولية ، وذلك بهدف ضمان سلامة الملاحة الجوية.