شكرا لقرائتكم خبر عن مقتل 5 وإصابة 11 شخصا فى إطلاق نار على مصلين فى أبين اليمنية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قُتِل 5 أشخاص وأصيب 11 آخرون ، اليوم الثلاثاء، بعدما أطلق مسلحٌ النار على مصلين في أحد المساجد بمديرية لودر بمحافظة أبين جنوب اليمن .

ونقلت قناة "العربية" الأخبارية عن مصارد يمنية قولها إن " مسلحا يُعتقَد أنه يعاني من حالة نفسيه أطلق النيران على المصلين في مسجد قرية الصلعاء، بمديرية لودر؛ ما أدى إلى سقوط 16 شخصا ما بين قتيل و مصاب " .

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وأشارت المصادر إلى أن المسلح لاذ بالفرار بعد ارتكابه الجريمة، وسط حالة من الذهول أصابت سكان القرية.