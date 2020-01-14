مقتل 5 وإصابة 11 شخصا فى إطلاق نار على مصلين فى أبين اليمنية

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قُتِل 5 أشخاص وأصيب 11 آخرون ، اليوم الثلاثاء، بعدما أطلق مسلحٌ النار على مصلين في أحد المساجد بمديرية لودر بمحافظة أبين جنوب اليمن .
ونقلت قناة "العربية" الأخبارية عن مصارد يمنية قولها إن " مسلحا يُعتقَد أنه يعاني من حالة نفسيه أطلق النيران على المصلين في مسجد قرية الصلعاء، بمديرية لودر؛ ما أدى إلى سقوط 16 شخصا ما بين قتيل و مصاب " .
وأشارت المصادر إلى أن المسلح لاذ بالفرار بعد ارتكابه الجريمة، وسط حالة من الذهول أصابت سكان القرية.
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