شكرا لقرائتكم خبر عن العاهل الأردنى يبحث مع ملك بلجيكا سبل تعزيز التعاون الثنائى بين البلدين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح -

بحث العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني مع ملك بلجيكا الملك فيليب، اليوم الثلاثاء، العلاقات بين البلدين وسبل تعزيز التعاون بينهما في مختلف المجالات.

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وذكرت وكالة الأنباء الأردنية "بترا" أن الجانبين أكد خلال اللقاء على أهمية إدامة التنسيق والتشاور بين البلدين تجاه مختلف القضايا على الساحتين الإقليمية والدولية، وبما يخدم مصالحهما المشتركة، ويسهم في تعزيز الأمن والسلم العالميين وضرورة التوصل إلى حلول سياسية للأزمات التي تشهدها منطقة الشرق الأوسط، وأهمية مواصلة جهود الحرب على الإرهاب وفق نهج شمولي.

وحول القضية الفلسطينية أكد الملك عبد الله الثاني على ضرورة تكثيف الجهود الدولية لإنهاء الصراع الفلسطيني الإسرائيلي على أساس حل الدولتين، وبما يفضي إلى قيام الدولة الفلسطينية المستقلة على خطوط الرابع من حزيران عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية.