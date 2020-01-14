شكرا لقرائتكم خبر عن فيديو.. تقرير حقوق الإنسان اليمنية يكشف: 30 ألف طفل مجند بجبهات الحوثيين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - رصدت وزارة حقوق لإنسان اليمنية انتهاكات الحوثيين بحق الشعب اليمنى منذ بدية الانقلاب فى سبتمبر 2014 وحتى الآن، والذى يوضح بشاعة ما ارتكبته من جرائم بحق الأطفال والنساء والشيوخ والشباب، فهناك 30 ألف طفل مجند بجبهات حرب الحوثيين و50ألف جريمة قتل وإصابة بحق مدنيين منها 16387جريمة قتل، منها 1232 بحق نساء و3498 بحق أطفال، و34519 حالة إصابة بينهم 5784 أطفال و4979 نساء.

وبالنسبة لضحايا الألغام فبلغ عددهم 3312قتل وإصابة كان نصيب النساء منها 159 حالة قتل و357إصابة، أما الأطفال فكان لهم نصيب كبير من مآسى الألغام فبلغ عدد الضحايا 398 أما المصابين 437طفلا، 270 حالة اعتقال قسرى بحق النساء.

وبالنسبة لجرائم الاعتداء على قوافل الإغاثات فقد لغت 1200حالة اعتداء على شاحنات إغاثة، كما دمر الحوثيون 4250 مدرسة ومنشأة صحية.

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وألقى التقرير الضوء على دور الوزارة فى الدفاع عن حقوق الإنسان اليمنى منذ تأسيسها فى العاصمة المؤقتة عدن، وطرح القضايا الإنسانية فى المحافل الدولية والإقليمية المعنية بحقوق الإنسان وتعزيز الشراكة مع منظمات المجتمع المدنى من جهة أخرى بما يفيد القضايا الحقوقية وأيضا التعاون مع الآليات الدولية للأمم المتحدة بصورة منتظمة وتقديم التقارير التعهدية لها.

ومن جهة أخرى أطلقت الوزارة حملة لمناصرة المؤسسات الإعلامية والإعلاميين اليمنيين الذين تعرضوا للخطف والتعذيب والتشريد أيضا وعقدت العديد من القاءات لإيقاف محاكمة الصحفيين المحتجزين والإفراج عنهم، وتفعيل عمل منظومة البلاغات وإطلاق الخط الساخن لتلقى استغاثات المواطنين، والزيارات الميدانية للسجناء وتوفير احتياجات النازحين قدر الإمكان، كما عملت على تعزيز دور المرأة فى القضية اليمنية.

وعلى الصعيد نفسه أشار تقرير صادر عن التحالف اليمنى لرصد انتهاكات حقوق الإنسان «تحالف رصد»، لحقوق الإنسان، إلى وجود 4 آلاف و272 مدنياً مختطفاً.