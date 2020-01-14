شكرا لقرائتكم خبر عن لبنانيون يعودون للشارع بعد 3 شهور على الشرارة الأولى للثورة.. فيديو وصور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - مرت ثلاثة أشهر على انطلاق شرارة الثورة اللبنانية وبعد ما شهدته الساحة السياسية من تطورات ومكاسب لانتفاضة اللبنانيين الذين أطاحوا بحكومة سعد الحريرى، وكلف من بعده حسان دياب بتشكيل الحكومة اللبنانية الجديدة، عاد المتظاهرون مرة أخرى إلى الشوارع وأغلقوها أمام المارة للتعبير عن عدم رضاهم على الأوضاع فى البلاد التى لم تشهد أى تغيير فى الأوضاع الاقتصادية والسياسية التى ثاروا من أجلها، داعين الناس للمشاركة فى فعاليات ما أسموه بـ"أسبوع الغضب".

وفى هذا الصدد، نشر عدد من النشطاء اللبنانيين مقاطع فيديو وصور من مدن لبنان المختلفة، وعلق أحدهم على صورة للتجمعات الثائرة، "90 يوم من الانتفاضة فى لبنان.. عاد المحتجون مرة أخرى عند الجسر الدائرى وقاموا بإغلاقه منذ منتصف النهار.. ينادى البعض هذا الأسبوع بأسبوع الغضب"، فيما قال آخر "لبنان جبيل، جونيه، فرن الشبيك، جديدة.. المتظاهرون (العديد من الطلاب المشاركين) يتجولون فى الشوارع اليوم.. الطاقة تعيد ذكريات 17 أكتوبر.. سماع الكثير من النظريات حول احتمال حدوث توتر، حتى الآن هدوء".

وفى مقاطع الفيديو المنتشرة على مواقع التواصل الاجتماعى، ردد المتظاهرين عدد من الأغانى إضافة إلى النشيد الوطنى للبنان، اللذين اختتموا أبياته بهتاف "ثورة"، وكلماته هى كالتالى: "كلنـا للوطن للعلى للعلم.. ملء عين الزّمن سـيفنا والقـلم.. سهلنا والجبـل منبت للرجـال.. قولنا والعمـل فى سبيل الكمال.. كلنا للوطن للعلى للعلم.. كلّنا للوطن.. شيخنـا والفتـى عنـد صـوت الوطن.. أسـد غـاب متى سـاورتنا الفــتن.. شــرقنـا قلبـه أبــداً لبـنان.. صانه ربه لمدى الأزمان.. كلنا للوطن للعلى للعلم.. كلنا للوطن.. بحـره بــرّه درّة الشرقين.. رِفـدُهّ بــرّهُ مالئ القطبين.. اسمـه عـزّه منذ كان الجدود.. مجــدُهُ أرزُهُ رمزُهُ للخلود.. كلّنا للوطن للعلى للعلم.. كلّنا للوطن".

فى هذا الصدد، وبينما يحرص الفنان اللبنانى جاد شويرى، على مشاركة متابعيه يومياً بأخر مستجدات التطورات داخل لبنان، عبر حساباته الرسمية، حيث يعد من أبرز الفنانين المهتمين بالانتفاضة اللبنانية ومتابعة تطوراتها أول بأول، فقد نشر تغريده جديدة، اليوم الثلاثاء، عبر حسابه الشخصى على تويتر، وكتب "اليوم انتهت الانتفاضة، وبدأت الثورة، ثورة لبنان".

ويشار إلى أنه فى تصريحات جديدة للرئيس اللبنانى ميشيل عون، اليوم، الثلاثاء، قال إن "بعض العراقيل" حالت دون تشكيل حكومة لبنانية جديدة الذى كان متوقعا الأسبوع الماضى، مضيفا أن لبنان يدفع الآن ثمن 30 عاما من السياسات المالية الخاطئة.

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وكانت وزارة الخارجية والمغتربين اللبنانية أعلنت أنّ "لبنان سدّد ‏ما يتوجب عليه من مساهمات مالية للأمم المتحدة واستعاد بالتالى كامل حقوقه وفقاً للمادة 19"، فيما أعرب الناطق الرسمى باسم الأمانة العامة للأمم المتحدة، عن "كامل تفهمها للظروف التى حالت دون وصول المبلغ المستحق قبل نفاذ المهلة القانونية منذ أيّام قليلة"، وقال المتحدث باسم الأمم المتحدة ستيفان دوجاريك، إن لبنان استعاد كامل حقوق التصويت فى الأمم المتحدة بعد دفع جزء من ديونه المستحقة للمنظمة الدولية.

بينما أضاف عون أن "عوامل عدة تضافرت، لتنتج أسوأ أزمة اقتصادية ومالية واجتماعية ضربت لبنان"، معتبرا أن "حروب الجوار حاصرت لبنان وأغلقت بوجهه مده الحيوي، كما أفرزت أثقل أزمة على اقتصاده المنهك، وأعنى أزمة النزوح، كما أن الحصار المالي، حد من انسياب الأموال من الخارج، وتسبب بأذى كبير للاقتصاد وللسوق المالية".

وأشار إلى وجود " ثمة مؤشرات إيجابية مع بدء لبنان أعمال التنقيب عن ثرواته فى مياهه الإقليمية"، مؤكدا تمسك لبنان بحقه باستثمار كافة حقوله النفطية، و"رفضه لأى محاولة إسرائيلية للاعتداء عليها، وتشديده على ضرورة تثبيت الحدود البرية وترسيم البحرية لما للأمر من فائدة على الاستقرار فى المنطقة".































