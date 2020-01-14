شكرا لقرائتكم خبر عن مصدر أمنى للعربية: المخابرات السودانية بدأت المفاوضات مع المتمردين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أفاد مصدر أمنى لقناة العربية فى بتصريح عاجل يفيد بأن وفدا من جهاز المخابرات السودانى بدأ مفاوضات مع "المجموعة المتمردة"، وأضاف بأن المفاوضات ستطرح حلولا حاسمة وهناك تفاؤل بحل سريع للأزمة الراهنة.

وكان رئيس حكومة السودان الإنتقالية عبد الله حمدوك قد نشر على حسابه الرسمى بموقع" تويتر" تغريدة قال فيها: أطمن المواطنين أن الأحداث التى وقعت اليوم تحت السيطرة وهى لن توقف مسيرتنا ولن تتسبب فى التراجع عن أهداف الثورة، وقال حمدوك إن الموقف الراهن يثبت الحاجة لتأكيد الشراكة الحالية والدفع بها للأمام لتحقيق الأهداف العليا.

وأوضح حمدوك، نجدد ثقتنا فى القوات المسلحة والنظامية وقدرتها على السيطرة على الموقف.

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ومنذ قليل، أفاد مصر أمنى بالسودان أن قوة تابعة لهيئة العمليات بقطاع كافوري أطلقت أعيرة نارية وأغلقت الطرق المجاورة لمباني القطاع بسبب تذمر أفراد من هيئة العمليات من قيمة حقوقهم المالية بعد هيكلة الهيئة.

وأشار المصدر إلى تذمر منسوبي الهيئة بقطاع الأبيض ورفضهم استلام حقوقهم المالية باعتبار أن الحقوق غير مجزية لهم.

من جانبه، أفاد الناطق الرسمى باسم الجيش السودانى، بأن القوات المسلحة ترفض السلوك الذى قامت به مجموعة خارجة، بعد احتجاجها على ضعف استحقاقاتها المالية، وخرجت إلى الشوارع مطلقة النيران.