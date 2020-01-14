شكرا لقرائتكم خبر عن "خارجية النواب" الأردنية تبحث مع السفير البريطانى التطورات فى المنطقة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - التقت لجنة الشئون الخارجية بمجلس النواب الأردنى، اليوم الثلاثاء، بمقر المجلس، مع السفير البريطانى لدى عمان إدوارد أوكدن، وذكرت وكالة الأنباء الأردنية "بترا"، أن الجانبين استعرضا خلال اللقاء العلاقات الأردنية - البريطانية، إضافة إلى المناوشات الأخيرة بين الولايات المتحدة الأمريكية وإيران، وضرورة إيجاد حل دولى للصراع العربى - الإسرائيلى.

وقال رئيس اللجنة النائب رائد الخزاعلة، إن القضية الفلسطينية هى محور الصراع فى العالم؛ نظرا لما يعانيه الشعب الفلسطينى من ظلم وقهر، مشيرا إلى أن العالم ليس بمنأى عن هذا الصراع الذى يجب معالجته وفقا لقرارات الشرعية الدولية احتراما للإنسانية ورحمة للأجيال المقبلة.

من جانبه، قال السفير البريطانى لدى عمان إدوارد أوكدن، إن بلاده ستخرج من الاتحاد الأوروبى نهاية العام الحالي، وبالتالى فهى ستغادر مؤسسة الاتحاد الأوروبى وليس أوروبا، موضحا أن بلده ستبقى قريبة من كل دول الاتحاد الأوروبي.

Advertisements

وبشأن القضية الفلسطينية، أكد السفير البريطانى، أن بلاده لا تتفق مع الإدارة الأمريكية فيما يتعلق بصفقة القرن، بل تؤيد حل الدولتين ودعم حق اللاجئين، وأن تكون القدس عاصمة مشتركة؛ لأن هذا الحل هو الأكثر ديمومة، مشيرا إلى أن بلاده ستعمل مع الشركاء الدوليين لحماية هذا الخيار.

وأضاف السفير البريطانى لدى عمان إدوارد أوكدن، أن بلاده تدعم موقف الأردن فى الدعوة لحل الدولتين، لافتا إلى موقف الأردن المتضامن مع الأديان.