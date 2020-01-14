شكرا لقرائتكم خبر عن سماع إطلاق نار فى منطقة الخرطوم بحرى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أفادت فضائية "سكاى نيوز عربية"، فى خبر عاجل لها، سماع إطلاق نار فى منطقة الخرطوم بحرى، وكان رئيس حكومة السودان الإنتقالية عبد الله حمدوك غرد على حسابه الرسمى بموقع" تويتر"، قائلًا: أطمن المواطنين أن الأحداث التى وقعت اليوم تحت السيطرة وهى لن توقف مسيرتنا ولن تتسبب فى التراجع عن أهداف الثورة، وقال حمدوك إن الموقف الراهن يثبت الحاجة لتأكيد الشراكة الحالية والدفع بها للأمام لتحقيق الأهداف العليا.

وأوضح حمدوك، نجدد ثقتنا فى القوات المسلحة والنظامية وقدرتها على السيطرة على الموقف.

وكان مصدر أمنى بالسودان أفاد أن قوة تابعة لهيئة العمليات بقطاع كافوري أطلقت أعيرة نارية وأغلقت الطرق المجاورة لمباني القطاع بسبب تذمر أفراد من هيئة العمليات من قيمة حقوقهم المالية بعد هيكلة الهيئة.

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وأشار المصدر إلى تذمر منسوبي الهيئة بقطاع الأبيض ورفضهم استلام حقوقهم المالية باعتبار أن الحقوق غير مجزية لهم.

من جانبه، أفاد الناطق الرسمى باسم الجيش السودانى، بأن القوات المسلحة ترفض السلوك الذى قامت به مجموعة خارجة، بعد احتجاجها على ضعف استحقاقاتها المالية، وخرجت إلى الشوارع مطلقة النيران.