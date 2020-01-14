عضو بـ"الميثاق العراقي": هدفنا التغيير الجذري للعملية السياسية

إسطنبول/ محمد شيخ يوسف/ الخليج 365

أكد مكي النزال، عضو اللجنة العليا لـ"الميثاق الوطني العراقي"، الثلاثاء، أن الهدف الأصلي للميثاق يرمي إلى التغيير "الجذري" للعملية السياسية المستمرة بالبلاد منذ 16 عاما.

جاء ذلك في تصريح أدلى به النزال، للأناضول، تعليقا على المؤتمر الأول للميثاق، المنعقد الجمعة والسبت الماضيين، بإسطنبول التركية.

وفي مارس/ آذار الماضي، أعلنت قوى وحركات سياسية عراقية معارضة للعملية السياسية الحالية في البلاد، وثيقة بعنوان "الميثاق الوطني العراقي"، قالت إنه يهدف إلى تجسيد الهوية الوطنية، وتأكيد المساواة بين مختلف الأطياف في البلاد.

وقال النزال إن "الميثاق الوطني العراقي ليس الأول، وقبل ذلك كانت هناك مواثيق لمجاميع من الوطنيين العراقيين في ظروف مختلفة، وفي خضم ما يحصل في العراق".

وأضاف: "قبل أكثر من سنتين، شعرنا بأن هناك فراغا في التجمعات الوطنية، وحاجة للم الشمل من جديد، وتوحيد الجهود، ووضع إطار لحركة القوى الوطنية، ووجدنا أن الميثاق هو خير إطار لجهود الحركة الوطنية العراقية".

ولفت إلى أن "الحراك الشعبي في العراق تطور، وشعرنا أنه ترجم مفرادات ومطالب الميثاق (...) هناك توافق كبير في المبادئ، ووجدنا من الضروري الوقوف مع الحراك ودعمه".

وتابع: "يوم المؤتمر الأخير، كان هناك تظاهرات مليوينة تتكلم بحقوق العراقيين ومطالبهم الكبيرة، والهدف الأصلي من الميثاق هو التغيير الجذري للعملية السياسة التي دامت 16 عاما في العراق، وفشلت فشلا ذريعا، فكان الميثاق أول ما يطلب تغيير هذه العملية، وإيجاد حلول عملية لبلد ضاع من أهله".

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ودعا المؤتمر الأول لـ"الميثاق الوطني العراقي"، المنعقد بإسطنبول، إلى الحوار بين مختلف أطياف شعب العراق، لتحقيق التطلعات، وإنتاج صيغة وطنية لعملية سياسية شاملة.

وبحضور ممثلي الحركات السياسية والاجتماعية، أصدر المؤتمر بيانا ختاميا، تلقت الخليج 365 نسخة منه.

وقال البيان إن "الميثاق الوطني العراقي جاء ليكون معبرًا عن تطلعات الشعب في الخلاص من الواقع السياسي، وتوثيقًا للتوافق والتكامل في العمل الوطني المؤدي إلى خلاص العراق؛ أكد المؤتمر التزامه بغايات وأهداف ومبادئ الميثاق، لما فيه من رؤية واضحة وشاملة لبناء عراق حر كريم موحد، واستعادة سيادته".

وجدد البيان "دعوته جميع القوى العراقية المناهضة للعملية السياسية إلى الشروع في حوار جاد؛ لإنضاج صيغةٍ وطنيةٍ لعمليةٍ سياسيةٍ سليمةٍ، تضم الجميع دون إقصاء أو تهميش، وبعيدًا عن أي تدخل خارجي، وبما يحقق آمال وتطلعات الشعب العراقي في حياة حرة كريمة".

وطالب الميثاق الوطني العراقي "الدول العربية والمجتمع الدولي والمنظمات الإقليمية والدولية؛ بالتعامل الجاد مع مطالب العراقيين، وفق المعايير الإنسانية؛ ولا سيما بعد تصاعد القمع للتظاهرات السلمية".

ويضم الميثاق مجموعة من الحركات العراقية، بينها حركة التيار القومي العربي الحزب الشيوعين، اتحاد الشعب، هيئة علماء المسلمين في العراق، مجلس عشائر الثورة العراقية، مجلس عشائر العراق العربية في جنوب العراق، وممثلي مؤسسات المجتمع المدني، والكفاءات الوطنية، وممثل المستقلين.



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