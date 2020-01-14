الهلال الأحمر التركي يفتتح "متجر المحبّة" بتل أبيض السورية

تل أبيض/ الخليج 365

افتتح الهلال الأحمر التركي، في مدينة "تل أبيض"، شمال شرقي سوريا، "متجر المحبة" لتوزيع الملابس على المحتاجين من سكان المنطقة، التي تم تحريرها من إرهاب "ي ب ك/بي كا كا" عبر عملية "نبع السلام".

وحضر مراسم افتتاح الفرع السابع من "متاجر المحبة" في سوريا، والي شانلي أورفة التركية، عبد الله أران، ونوابه، والسكرتير العام للهلال الأحمر التركي، حسين جان، ومنسق المساعدات الإنسانية في سوريا، فاتح كوكجان، وممثلي منظمات المجتمع المدني في المنطقة.

وفي كلمة له خلال مراسم الافتتاح، قال والي شانلي أورفة، إن "متاجر المحبّة" التي افتتحت في مناطق "درع الفرات"، و"غصن الزيتون" و"نبع السلام" شمالي سوريا، قدمت حتى الآن ألبسة لـ 4 ملايين محتاج.

كما يعتزم الهلال الأحمر التركي، افتتاح فرع آخر لـ"متاجر المحبة"، في مدينة رأس العين، شمال شرقي سوريا.

Advertisements

وفي حديثه للأناضول، قال السكرتير العام للهلال الأحمر التركي، حسين جان، إن مساعدات الألبسة سيتم توزيعها في المرحلة الأولى لأسر الشهداء والأيتام، والنساء اللواتي فقدن أزواجهن.

بدورها، أعربت السورية أم حارث القاطنة في مدينة تل أبيض، عن شكرها للهلال الأحمر التركي إزاء تقديمها الألبسة لها ولأولادها الثلاثة.

وفي 9 أكتوبر/ تشرين الأول 2019، أطلق الجيش التركي بمشاركة الجيش الوطني السوري، عملية "نبع السلام" في منطقة شرق نهر الفرات، شمال شرقي سوريا، لتطهيرها من إرهابيي "ي ب ك/ بي كا كا" و"داعش"، وإنشاء منطقة آمنة لعودة اللاجئين السوريين إلى بلدهم.

وفي 17 من الشهر نفسه، علق الجيش التركي العملية بعد توصل أنقرة وواشنطن إلى اتفاق يقضي بانسحاب الإرهابيين من المنطقة، وأعقبه اتفاق مع روسيا بسوتشي في 22 من الشهر ذاته.



الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.