الصدر يدعو إلى "مليونية" ضد الوجود الأمريكي في العراق

بغداد / محمد وليد / الخليج 365

دعا زعيم التيار الصدري، مقتدى الصدر، الثلاثاء، العراقيين، إلى الخروج في "تظاهرة مليونية" ضد الوجود الأمريكي في بلاده.

وقال الصدر في تغريدة على "تويتر" اطلعت عليه الخليج 365، إن "سماء العراق وأرضه وسيادته تنتهك من قبل القوات الغازية"، في إشارة إلى القوات الأمريكية.

وأضاف: "إلى ثورة عراقية لا شرقية ولا غربية..، فهبوا ياجند الله وجند الوطن إلى مظاهرة مليونية سلمية موحدة تندد بالوجود الأمريكي وانتهاكاته".

وختم تغريدته: "لنا بعد ذلك وقفات شعبية وسياسية وبرلمانية تحفظ للعراق وشعبه الكرامة والسيادة".

وكان المتحدث باسم فصيل "حركة النجباء" نصر الشمري كشف، الاثنين، عن إجراء الصدر مباحثات مع فصائل شيعية مقربة من إيران، تطلق على نفسها "فصائل المقاومة"، لتشكيل جبهة موحدة لإخراج القوات الأمريكية من العراق.

وقبل يومين، طلبت الحكومة العراقية من الولايات المتحدة إرسال وفد لمناقشة آلية انسحاب قواتها من البلاد، إلا أن واشنطن رفضت طلب بغداد.

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وينتشر نحو خمسة آلاف جندي أمريكي في قواعد عسكرية بأرجاء العراق، ضمن التحالف الدولي لمحاربة تنظيم "داعش" الإرهابي.

وصوت البرلمان العراقي في 5 كانون الثاني/يناير الجاري على قرار يطالب بموجبه حكومة بغداد بإنهاء التواجد العسكري الأجنبي في البلاد، خلال جلسة شهدت مقاطعة النواب الأكراد ومعظم النواب السنة.

وجاء قرار البرلمان على خلفية اغتيال واشنطن قائد "فيلق القدس" في الحرس الثوري الإيراني قاسم سليماني والقيادي في "الحشد الشعبي" العراقي أبو مهدي المهندس في ضربة جوية أمريكية قرب مطار بغداد في 3 يناير/كانون الثاني الجاري.

وردت إيران، بإطلاق صواريخ باليستية على قاعدتين عسكريتين تستضيف جنودا أمريكيين في شمالي وغربي العراق.

ويرفض السُنة والأكراد إخراج القوات الأجنبية وخاصة الأمريكية من العراق خشية أن تتغلغل إيران أكثر في البلد عبر فصائل مسلحة موالية لها وأحزاب شيعية مقربة منها، وفق ما يرى مراقبون.

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