مصر.. سقوط طائرة مقاتلة ومصرع قائدها خلال تدريب

القاهرة/ الخليج 365 أعلنت القوات المسلحة المصرية عن سقوط طائرة مقاتلة ومصرع قائدها في إحدى مناطق التدريب، الثلاثاء. وذكرت "الصفحة الرسمية للمتحدث العسكري للقوات المسلحة" على "فيسبوك" أنه "فى إطار تنفيذ النشاط التدريبى للقوات الجوية اليوم 2020/1/14 سقطت طائرة مقاتلة بإحدى مناطق التدريب ما أسفر عن استشهاد قائدها". وأضافت أنه "جارى تحديد سبب سقوط الطائرة"، دون مزيد من التفاصيل.الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.

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