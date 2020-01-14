بغداد / إبراهيم صالح / الخليج 365
بحث رئيس حكومة تصريف الأعمال العراقية عادل عبد المهدي، الثلاثاء، مع مبعوث للحكومة الألمانية، قرار بغداد انسحاب القوات الأجنبية من البلاد.
جاء ذلك خلال استقبال عبد المهدي في مكتبه ببغداد، المدير السياسي في وزارة الخارجية الألمانية فيليب أكرمان، وسفير برلين بالعراق أوله دييل، وفق بيان صادر عن الحكومة العراقية، اطلعت عليه الخليج 365.
وأفاد البيان أن اللقاء "بحث العلاقات بين البلدين، وتطورات الأحداث في العراق والمنطقة، وسبل التعاون لتحقيق التهدئة وخفض التوتر، وإبعاد خطر الحرب عن المنطقة والعالم".
وذكر أن الجانبين تبادلا "وجهات النظر حول رؤية العراق لمستقبل التعاون مع محيطه العربي والإقليمي والدولي، بما يحفظ أمنه وسيادته الوطنية، إلى جانب قرار العراق بانسحاب القوات الأجنبية، وحرصه على استمرار التعاون ضد الإرهاب وتدريب القوات العراقية ومحاربة بقايا داعش".
وتنشر ألمانيا نحو 300 عسكري في قاعدتين، إحداهما قرب بغداد والأخرى قرب أربيل، عاصمة إقليم كردستان في شمال البلاد.
وألمانيا جزء من التحالف الدولي المناهض لتنظيم "داعش" الإرهابي.
وفي 5 يناير/ كانون الثاني الجاري، صوت البرلمان العراقي على قرار يطالب بموجبه حكومة بغداد، بإنهاء التواجد العسكري الأجنبي في البلاد، خلال جلسة شهدت مقاطعة النواب الأكراد ومعظم النواب السنة.
وجاء قرار البرلمان على خلفية اغتيال قائد "فيلق القدس" الإيراني قاسم سليماني، والقيادي في "الحشد الشعبي" العراقي أبو مهدي المهندس، بضربة جوية أمريكية قرب مطار بغداد في 3 يناير الجاري.
وردت إيران، الأربعاء، بإطلاق صواريخ باليستية على قاعدتين عسكريتين تستضيفان جنودا أمريكيين، شمالي وغربي العراق.
ويرفض السنة والأكراد إخراج القوات الأجنبية من العراق، خشية أن تتغلغل إيران أكثر في البلاد عبر فصائل مسلحة موالية لها، وأحزاب شيعية مقربة منها، وفق ما يرى مراقبون.
الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.
كانت هذه تفاصيل خبر عبد المهدي يبحث مع مبعوث ألماني انسحاب القوات الأجنبية من العراق لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة انباء الاناضول وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.