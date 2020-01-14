اليمن.. رئيس "الانتقالي" يستقبل أسرى أفرج عنهم بموجب اتفاق الرياض

شكري حسين/ الخليج 365

استقبل رئيس المجلس الانتقالي الجنوبي في اليمن عيدروس الزبيدي، الثلاثاء، في محافظة عدن (جنوب)، عددا من أسرى القوات التابعة للمجلس، الذين أطلقت الحكومة سراحهم، السبت، بموجب اتفاق الرياض.

وأفاد الموقع الإلكتروني الخاص بالمجلس الانتقالي، بأن الزبيدي، استقبل في مقره بمدينة التواهي، في عدن، عددا من أسرى قوات المجلس الذين أطلق سراحهم، مؤخرا، في محافظة شبوة (شرق).

وقال إن "الزبيدي، هنأ الأسرى المفرج عنهم من سجون الحكومة، وأكد أنه يولي اهتماما خاصا لملف المعتقلين بسجون الحكومة حتى إطلاق سراحهم جميعا".

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والسبت، سلمت الحكومة اليمنية 29 أسيرًا لقائد قوات التحالف العربي، في شبوة، وجميعهم من قوات "الحزام الأمني" التابعة للمجلس الانتقالي، بحسب مصدر محلي.

ولفت المصدر للأناضول، مفضلا عدم الكشف عن اسمه، إلى أن المجلس الانتقالي الجنوبي سلم، مساء الجمعة، 20 أسيرًا من قوات الحكومة إلى قائد قوات التحالف العربي في عدن.

وتأتي عملية تبادل الأسرى هذه في إطار تنفيذ اتفاق الرياض الموقع في العاصمة السعودية، بين الحكومة اليمنية والمجلس الانتقالي الجنوبي، المدعوم من الإمارات، في 5 نوفمبر/تشرين الثاني الماضي.

وينص الاتفاق على عودة الحكومة إلى عدن، والشروع بدمج كافة التشكيلات العسكرية ضمن وزارتي الدفاع والداخلية، وتشكيل حكومة كفاءات سياسية، بمشاركة المجلس الانتقالي الجنوبي، فضلًا عن ترتيبات عسكرية وأمنية أخرى، وتبادل أسرى المعارك بين الجانبين.الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.