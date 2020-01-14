السودان.. حمدوك وقرقاش يبحثات تطورات الأوضاع في ليبيا

الخرطوم/ الخليج 365

بحث رئيس الوزراء السوداني، عبد الله حمدوك، الثلاثاء، مع وزير وزير الدولة للشؤون الخارجية الإماراتي، أنور قرقاش، في الخرطوم، تطورات الأوضاع في ليبيا.

وقال قرقاش في تصريحات إعلامية، تابعها مراسل الخليج 365، إن "اللقاء تطرق بصورة عامة للأوضاع في ليبيا".

وأوضح أن "البلدين يتشاركان القلق حيال الوضع في ليبيا، ويؤكدان على ضرورة الحل السياسي للأزمة الليبية".

وذكر أن اللقاء بحث العلاقات الثنائية، وتعزيز آفاق التعاون بين السودان والإمارات، من ضمنها التنسيق في العديد من القضايا الإقليمية والدولية.

وأوضح أنه "لمس طبيعة التحديات التي تواجه السودان في هذه المرحلة، وأنه على قناعة بأن السودان سيعبر هذه المرحلة بكل صلابة وقوة".

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ولفت إلى أن اللقاء تناول تطورات الأوضاع في المنطقة وأهمية عودة السودان ليلعب دوره العربي الفاعل.

وذكر بأن زيارته "تأتي في إطار التعرف على حقيقة الأوضاع على الأرض، وتبادل الزيارات بين المسؤولين في البلدين".

وكان قرقاش قد وصل الخرطوم، الإثنين، في زيارة تستغرق يومين، يلتقي خلالها عددا من المسؤولين.

وتشن القوات الموالية للواء المتقاعد خليفة حفتر منذ 4 أبريل/نيسان الماضي، عملية عسكرية من أجل السيطرة على طرابلس مقر حكومة الوفاق المعترف بها دوليا.

ومنذ عام 2011، تعاني ليبيا، الغنية بالنفط، من صراع على الشرعية والسلطة يتركز حاليًا بين حكومة الوفاق وحفتر.

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