عاهل الأردن يؤكد أهمية الدور الأوروبي في سلام الشرق الأوسط

عمان / ليث الجنيدي / الخليج 365

نوه عاهل الأردن الملك عبد الله الثاني، الثلاثاء، بأهمية دور الاتحاد الأوروبي في دعم مساعي تحقيق السلام بالشرق الأوسط، والحفاظ على الأمن والاستقرار في المنطقة.

جاء ذلك خلال لقائه رئيس المجلس الأوروبي شارل ميشيل، بالعاصمة البلجيكية بروكسل، في مستهل جولة أوروبية تشمل بلجيكا وفرنسا.

ووفق بيان للديوان الملكي، تلقت الخليج 365 نسخة منه، جرى خلال اللقاء بحث آفاق التعاون والشراكة بين الأردن ودول الاتحاد الأوروبي.

وأعرب الملك عبد الله، عن تقديره للدعم المتواصل الذي تقدمه دول التكتل للأردن، لتنفيذ العديد من المشاريع.

وعلى صعيد أزمات المنطقة، شدد عاهل الأردن، على ضرورة إنهاء الصراع الفلسطيني ـ الإسرائيلي على أساس حل الدولتين، بما يفضي إلى قيام الدولة الفلسطينية المستقلة، على خطوط الرابع من يونيو/ حزيران 1967، وعاصمتها القدس الشرقية.

وفي شأن الأزمة السورية، جدد الملك تأكيد ضرورة التوصل إلى حل سياسي يحفظ وحدة البلاد أرضا وشعبا، ويضمن عودة طوعية وآمنة للاجئين.

وبخصوص تطورات الوضع بالعراق، أكد عاهل الأردن ضرورة الحفاظ على أمن البلاد واستقرارها، وحماية شعبها بكل مكوناته، وتجنيب المنطقة أي تهديد لأمنها واستقرارها.

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ووفق المصدر نفسه، تطرق اللقاء أيضا إلى الجهود الإقليمية والدولية في الحرب على الإرهاب، وفق نهج شمولي، والتعاون بين الأردن ودول الاتحاد الأوروبي بهذا الخصوص.

من جانبه، أعرب ميشيل، عن "تطلعه الدائم إلى الاستماع لرؤية الملك عبد الله، حيال تطورات الأوضاع في منطقة الشرق الأوسط، وجهود الحرب على الإرهاب".

كما أعرب عن تقديره للدور "المهم" الذي يقوم به الأردن، بقيادة الملك عبد الله، من أجل تحقيق السلام والاستقرار في المنطقة.

وفي لقاءات أخرى، اجتمع الملك عبد الله بالأمين العام لحلف الأطلسي "ناتو" ينس ستولتنبرغ، وأعضاء مجلس الحلف.

وتم الاتفاق على تجديد اتفاقية التعاون المشترك بين الأردن والناتو، وتجديد حزمة كل من برنامجي "بناء القدرات"، و"شراكة الوضع المتقدم".

كما التقى الملك عبد الله، وزير الدفاع الكندي هارجيت ساجان، ورئيس هيئة الأركان المشتركة للجيش الأمريكي الفريق أول مارك ميلي، ورئيس أركان الدفاع البريطاني الفريق أول الركن السير نيكولاس كارتر، كلا على حدة، وتم استعراض العلاقات الثنائية، وأوجه التعاون الدفاعي، بين الأردن وبلدانهم.

والإثنين، بدأ ملك الأردن جولة أوروبية غير محددة المدة، تشمل كلا من بروكسل، ومدينة ستراسبورغ الفرنسية، والعاصمة باريس، يلتقي خلالها عددا من المسؤولين الأوروبيين.الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.