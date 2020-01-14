«الحياة الفطرية» تتوعد بإيقاع أقصى العقوبات على «صائد الغزلان»

صحيفة الخليج الالكترونية

وثق مقطع متداول قيام شخص بقنص عدد من الغزلان بطريقة وحشية حيث لاحقهم بمركبة يقودها شخص آخر وقام بإطلاق النار عليهم واحدً تلو الآخر بطريقة أثارت غضب المتابعين الغيورين على الحياة الفطرية في المملكة.

وطالب العديد من المواطنين بمحاسبة هذا الشخص الذي يخالف القواعد المنظمة للصيد والتي تحدد أماكن الصيد والأسلحة المستخدمة.

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من جهة أخرى توعدت الهيئة العامة للحياة الفطرية بإيقاع أقصى العقوبات على هذا الشخص في حال ثبتت صحة المقطع وأنه تم في أراضي المملكة العربية السعودية حسبما نقلت “الإخبارية” اليوم الثلاثاء .

ولم يتضح من الفيديو المتداول مكان ولا زمان وقوع الحادث فيما أكد العديد من المغردين أنه تم في المملكة.

يذكر أن نظام صيد الحيوانات والطيور البرية ينص في مادته الثانية على أنه “لا يجوز لأحد مباشرة الصيد دون الحصول على ترخيص من الهيئة السعودية للحياة الفطرية أو مَن تفوضه وفقاً لما تحدده اللائحة التنفيذية”، وفي مادته الرابعة على أنه “لا يجوز الصيد داخل المدن والقرى ولا في الأماكن والأوقات التي يحظر فيها، ولا بالوسائل المحظور الصيد بها، وذلك وفقاً لما تحدده اللائحة التنفيذية”. وجاء الحديث عن العقوبة في المادة السادسة بأنه “يعاقب كل مَن يخالف أحكام هذا النظام بغرامة لا تزيد على عشرين ألف ريال، وفي حال تكرار المخالفة يجوز مضاعفة الغرامة”.