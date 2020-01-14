سقوط طائرة مقاتلة مصرية أثناء التدريبات واستشهاد قائدها

صحيفة الخليج الالكترونية نشر المتحدث العسكري للقوات المسلحة المصرية العقيد أركان حرب تامر الرفاعي على صفحته بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك» اليوم الثلاثاء أنه «في إطار تنفيذ النشاط التدريبي للقوات الجوية اليوم 2020/1/14، سقطت طائرة مقاتلة بإحدى مناطق التدريب، مما أسفر عن استشهاد قائدها، وجارٍ تحديد سبب سقوط الطائرة».

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