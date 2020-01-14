التعليم تعلن مواعيد إجازات موظفي الوزارة وإدارات التعليم

صحيفة الخليج الالكترونية

كشفت وزارة التعليم اليوم (الثلاثاء) عن تعديل إجازة شاغلي الوظائف التعليمية والإدارية في الوزارة وإدارات التعليم ومكاتب التعليم.

جاء ذلك بعد أن أصدر خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز أمراً بتقديم اختبارات الفصل الدراسي الثاني من العام الدراسي الحالي للطلاب والطالبات إلى 10 رمضان1441هـ.

وأوضحت الوزارة أن شاغلي الوظائف التعليمية في جهاز الوزارة، وفي إدارات التعليم الذين تقل نسبة عملهم الميداني في زيارات المدارس عن 60% تكون أجازتهم الاعتيادية (36) يوما في السنة، وذلك طبقاً لتنظيم الإجازات في الخدمة المدنية.

وبيَّنت أن شاغلي الوظائف التعليمية في إدارات ومكاتب التعليم، الذين تزيد نسبة عملهم الميداني في زيارات المدارس عن 60%، ومديري مكاتب التعليم ومساعديهم وشاغلي الوظائف الإدارية بمكاتب التعليم تبدأ إجازتهم بنهاية دوام يوم الخميس 19/ 10/ 1441هـ الموافق 11/ 6/ 2020م، وتكون عودتهم يوم الأحد 26/ 12/ 1441هـ الموافق 16/ 8/ 2020م.