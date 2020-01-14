“الاتفاق” يتعاقد مع ثاني أفضل لاعب في الدوري الياباني

صحيفة الخليج الالكترونية

أبرمت إدارة نادي الاتفاق، اليوم الثلاثاء، صفقة انتقال لاعب الوسط البرازيلي إليريك باربوسا دي سوزا؛ لدعم الفريق الأول لكرة القدم بالنادي بعقد احترافي لمدة سنة ونصف، مع أفضلية التجديد، وذلك خلفاً لمواطنه روجيريو، وجرت مراسم التوقيع بالنادي بحضور رئيس مجلس إدارة نادي الاتفاق المهندس خالد الدبل.

وكان سوزا قد اجتاز الفحوصات الطبية التي خضع لها تحت إشراف الجهاز الطبي للنادي.

يُذكر أن “سوزا” (31 سنة) قد بدأ مسيرته الاحترافية في الدوري البرازيلي من عام 2007/ 2015 خاض خلالها عدة تجارب مع أندية برازيليا وبالميراس وبريتا وكروزيرو وسانتوس وباهيا، ليقوده تميزه كلاعب محور هجومي ودفاعي للاحتراف بنادي سيريزو أوساكا الياباني مدة 4 مواسم من عام 2016/ 2019، حيث نجح في تسجيل 6 أهداف في الموسم الماضي وصنع 4 أهداف وصنف كأفضل ثاني لاعب في الدوري الياباني، بعد الإسباني أنيستا.