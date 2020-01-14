شكرا لقرائتكم خبر عن عبدالله حمدوك: ثقتنا فى القوات المسلحة وسيطرتها على الموقف الأمنى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أفاد مصر أمنى بالسودان أن قوة تابعة لهيئة العمليات بقطاع كافورى أطلقت أعيرة نارية وأغلقت الطرق المجاورة لمباني القطاع بسبب تذمر أفراد من هيئة العمليات من قيمة حقوقهم المالية بعد هيكلة الهيئة.

وأكد رئيس مجلس الوزراء السوداني عبدالله حمدوك، حسب ما نشرته قناة العربية فى خبر عاجل، نحن نجدد ثقتنا في القوات المسلحة والنظامية وقدرتها على السيطرة على الموقف.

وأشار أن الموقف الراهن يثبت الحاجة لتأكيد الشراكة الحالية والدفع بها للأمام لتحقيق الأهداف العليا.