الخارجية الفرنسية: الفوضى تسود ليبيا بسبب الميليشات والتدخل الأجنبى

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الفرنسية ان مناخ من انعدام الاستقرار والفوضى يسود فى ليبيا نتيجة المواجهات بين مجموعة من الميليشيات وبسبب جميع أوجه الاتجار والاستيلاء على الموارد الليبية التي يجب أن يستفيد منها جميع الليبيين والتدخلات المتزايدة من القوى الأجنبية، وذلك وفق ما صرّح به الوزير جان ايف لودريان في المقابلة التي أجراها مع صحيفة "سود-وست".
وجاء تعليق المتحدث باسم الخارجية الفرنسية خلال افادة صحفية، الثلاثاء، ردا على سؤال بشأن تاكيد العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني أن "آلاف المقاتلين الأجانب" غادروا إدلب متوجّهين إلى ليبيا. وقال "فيجب ألا ندع الأمور على ما هي عليه الآن".
واضاف المتحدث الفرنسى "نحن على تواصل وثيق مع شركائنا الأوروبيين ونتّفق معهم على بعض المبادئ، على غرار، عدم توافر أي حل عسكري للأزمة أو أي حلّ يخرج عن القانون الدولي، أو يستدعي تدخل بلدان أجنبية تستخدم ليبيا ساحةً للمواجهات. "
وتابع انه من هذا المنطق، سيُعقد مؤتمرٌ دوليٌ في برلين بحضور أبرز الجهات الفاعلة الليبية والدولية، بما فيها الأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي. ويُعدُّ هذا المؤتمر مبادرةً جيدة، لكي تفضي الهدنة المعلن عنها إلى الوقف الدائم للأعمال العدائية والشروع في عملية سياسية حقيقية وإقامة حوار بين الأطراف الليبية.
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