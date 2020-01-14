شكرا لقرائتكم خبر عن تجمع المهنيين السودانيين يدعون لجان المقاومة وقوى الثورة بعدم التدخل بالأزمة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - دعا تجمع المهنيين السودانيين، جميع المواطنين في المناطق المحيطة بمواقع الاشتباكات وإطلاق النيران الذى يحدث بالقرب من مطار الخرطوم، إلى أخذ الحيطة والحذر والدخول إلى داخل المنازل وإغلاق الأبواب والنوافذ بإحكام وعدم الاقتراب منها حتى تستقر الأوضاع.

كما دعا أجهزة الدولة النظامية للتدخل فورا لوقف هذه العمليات غير المسؤولة التى تسببت فى تصدير القلق للمواطنين داخل الأحياء.

وأشار التجمع فى بيانه إلى أن سكان أحياء في الخرطوم هُلعوا بأصوات ذخيرة حية من مباني جهاز الأمن والمخابرات العامة، وأضاف أن أصوات الرصاص ما زالت متواصلة مع إغلاق الشوارع المؤدية إلى تلك المناطق.

وترددت الأنباء اليوم على مواقع السوشيال ميديا مرفقة بمقاطع فيديو، تشير إلى أنباء عن تمرد قوات تتبع لـهيئة العمليات وسط تعتيم مريب من الإعلام الرسمي للدولة.”

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وناشد التجمع لجان المقاومة وقوى الثورة بعدم التدخل ومراقبة الأوضاع إلى حين استقرارها، مشددًا على رفض أى محاولة لخلق الفوضى وترويع المواطنين واستخدام السلاح مهما كانت المبررات .

وحث أجهزة الدولة النظامية “للتدخل فوراً لوقف هذه العمليات غير المسؤولة التى تسببت فى تصدير القلق للمواطنين داخل الأحياء” .

وفي وقت سابق، أفاد مصدر أمني أن قوة تابعة لهيئة العمليات بقطاع كافورى أطلقت أعيرة نارية وأغلقت الطرق المجاورة لمبانى القطاع بسبب تذمر أفراد من هيئة العمليات من قيمة حقوقهم المالية بعد هيكلة الهيئة.

وأشار المصدر إلى تذمر منسوبى الهيئة بقطاع الأبيض ورفضهم استلام حقوقهم المالية باعتبار أن الحقوق غير مجزية لهم.