السعودية والمجر تبحثان العلاقات الثنائية

القاهرة - بواسطة محمد صلاح -

التقى وزير الدولة للشؤون الخارجية عضو مجلس الوزراء السعودى عادل الجبير اليوم الثلاثاء، سفير المجر لدى المملكة بالاش شلماسي.

وذكرت وكالة الأنباء السعودية "واس " أن الجانبين بحثا خلال اللقاء ،العلاقات الثنائية بين البلدين ومجالات التعاون المشترك، إضافة للمستجدات الإقليمية والدولية.

كما بحث وزير الشئون الخارجية عضو مجلس الوزراء السعودي عادل بن أحمد الجبير، الاثنين الماضى ، مع وفد من معهد "إيست ويست" الأمريكي برئاسة جون هيرلي، سبل تعزيز التعاون بين البلدين.

وذكرت وكالة الأنباء السعودية واس، أن الجبير استقبل الوفد بمكتبه في الوزارة بالعاصمة الرياض، مشيرة إلى أن الجانبين استعرضا مواقف المملكة تجاه العديد من القضايا الإقليمية والدولية، بحضور وكيل الوزارة لشؤون الدبلوماسية العامة السعودي الدكتور سعود بن صالح كاتب.