وقال وليام وردة، المتحدث باسم مكتب رئيس الوزراء المستقيل عادل عبد المهدي، إن الحكومة "لن تتراجع عن قرار البرلمان القاضي بإخراج القوات الأجنبية من الأراضي العراقية"، مؤكدا أنه "لا يوجد اتفاق مع الولايات المتحدة بهذا الشأن".
وأضاف وردة في تصريح صحفي أن "بلاده لن توقع على اتفاق يتعلق بإبقاء القوات الأميركية في العراق لمواصلة القتال ضد تنظيم داعش".
أخبار ذات صلة
وأكد أن "الحكومة العراقية ستدعم تصويت البرلمان الخاص بانسحاب القوات الأميركية من البلاد"، على خلفية اغتيال قائد فيلق القدس في الحرس الثوري الإيراني قاسم سليماني، والقيادي في ميليشيات الحشد الشعبي أبو مهدي المهندس.
وقتلت الولايات المتحدة سليماني والمهندس في غارة نفذتها طائرات بدون طيار قرب مطار بغداد الدولي في 3 يناير الجاري، الأمر الذي أثار ردود فعل عراقية سياسية غاضبة.
وأوضح المتحدث باسم حكومة تصريف الأعمال العراقية، أنه "حتى هذه اللحظة، تلتزم الحكومة العراقية بتنفيذ قرار البرلمان العراقي".
وينص قرار البرلمان العراقي الذي جاء عقب مقتل سليماني والمهندس على وجوب انسحاب القوات الأجنبية من العراق، بما فيها القوات الأميركية.
كانت هذه تفاصيل خبر الحكومة العراقية: لن نتراجع عن قرار إخراج القوات الأجنبية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على MSN Saudi Arabia وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.