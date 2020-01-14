دبي - بواسطة محمد فارس © Unlimit Tech قدمت بواسطة

هذا الموضوع Nubia تقدم هاتف Red Magic القادم بمعدل تحديث 144Hz في الشاشة ظهر على التقنية بلا حدود.

تخطط شركة Nubia للإنتقال إلى مستوى جديد في معدل تحديث الشاشة مع إصدارها القادم من هواتف Red Magic، حيث تقدم الهاتف بمعدل تحديث 144Hz في الشاشة.

شارك الرئيس التنفيذي لشركة Nubia صورة للشاشة جديدة على Weibo يكشف من خلالها عن أن الشركة في طريقها لإطلاق إصدار جديد من الهواتف الذكية يدعم أعلى معدل تحديث 144Hz، ومن المقرر أن يكون هذا الإصدار هو هاتف الشركة القادم من الهواتف المخصصة للألعاب.

يأتي الإصدار القادم من هواتف Red Magic المخصصة للألعاب بأكثر من إختيار في معدل تحديث الشاشة، حيث تقدم Nubia هذا الإصدار بميزة دعم معدل تحديث 90 Hz، و120 Hz، كما يصل في أعلى معدل للتحديث إلى 144Hz.

كما أكدت تسريبات Nubia على أن الهاتف سيعرف بعنوان Red Magic 5G، لذا من المقرر وفقاً للعنوان أن يأتي أيضاً بميزة دعم الإتصال بشبكات 5G.

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وقد كشف Ni Fei الرئيس التنفيذي لشركة Nubia في وقت سابق من هذا الشهر، عن أن هاتف Red Magic القادم يأتي بإعدادات ثلاثية في الكاميرة الخلفية، كما يدعم الهاتف رقاقة معالج Snapdragon 865، ويضم مودم Snapdragon X55 لدعم الإتصال بشبكات 5G.

ومن المتوقع أن تقدم Nubia نموذج أخر من إصدارها القادم دون ميزة الإتصال بشبكات الجيل الخامس، لدعم مستوى تسعير أقل للأسواق التي لم تنتشر فيها شبكات 5G حتى الآن.

المصدر

هذا الموضوع Nubia تقدم هاتف Red Magic القادم بمعدل تحديث 144Hz في الشاشة ظهر على التقنية بلا حدود.